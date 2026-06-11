Tramp otkazao napade na Iran: Pregovoramo sa Teheranom na javišem nivou

Donald Tramp je objavio da obustavlja planirane napade na Iran, koje je najavio za večeras. Kako je saopštio u toku su razgovori sa Teheranom na najvišem nivou. Iransko Ministarstvo spoljnih poslova prethodno je osudilo američke napade na tu zemlju, navodeći da su najnoviji udari učinili dvomesečni prekid vatre "praktično besmislenim".

20:07 Tramp otkazao napade na Iran Donald Tramp je objavio na Truth Social da je "otkazao zakazane napade i bombardovanja na Iran večeras". "Na osnovu činjenice da su razgovori sa Islamskom Republikom Iran dovedeni do najvišeg nivoa iranskog rukovodstva i odobreni, ja, kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, otkazao sam zakazane napade i bombardovanja na Iran večeras", napisao je Tramp. U objavi he takođe naveo da su "razgovori i završne tačke, kako