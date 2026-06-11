Tramp: SAD će večeras snažno napasti Iran; Teheran: Prekid vatre praktično besmislen

RTS pre 17 minuta
Tramp: SAD će večeras snažno napasti Iran; Teheran: Prekid vatre praktično besmislen

Donald Tramp je objavio da će SAD večeras "veoma snažno napasti Iran". Iransko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je najnovije američke napade na zemlju, navodeći da su napadi učinili dvomesečni prekid vatre "praktično besmislenim".

18:42 Fars: Iran razmatra napad na imovinu Ilona Maska na Bliskom istoku Iran razmatra da među legitimne mete u regionu Bliskog istoka uključi imovinu američkog milijardera Ilona Maska, nakon što je Teheran optužio američku i izraelsku vojsku da koriste Maskove internet usluge sistema Starlink, javlja danas iranska agencija Fars, pozivajući se na izvore. Kako se navodi, zemaljske stanice Starlinka koje se nalaze u Kataru, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i
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