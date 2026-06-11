MOL: Uspešno okončani pregovori sa Vladom Srbije, nastavljamo razgovore sa prodavcem

RTV pre 24 minuta  |  Tanjug
MOL: Uspešno okončani pregovori sa Vladom Srbije, nastavljamo razgovore sa prodavcem

BUDIMPEŠTA - Mađarska naftna kompanija Mol saopštila je danas da je uspešno okončala pregovore sa Vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma koji se odnosi na sticanje većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS).

"Pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija", navodi se u saopštenju mađarske kompanije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je u sredu da su uspešno zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om o NIS-u i postignut kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara (Shareholder Agreement) između Republike Srbije i MOL-a, kao i da se mađarska strana obavezala da
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