Na graničnim prelazima teretna vozila čekaju i do četiri sata na izlaz

RTV pre 38 minuta  |  Tanjug
Na graničnim prelazima teretna vozila čekaju i do četiri sata na izlaz

BEOGRAD - Prema informacijama Uprave granične Policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju četiri sata na izlazu iz Srbije.

Na graničnim prelazima Šid i Horgoš teretna vozila čekaju tri sata na izlaz, na Bezdanu i Kelebiji dva sata, a na Sremskoj Rači sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).
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HorgošBatrovciAMSSKelebijaŠid

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