Na teritoriji Sokobanje danas zabeležena dva zemljotresa, noćas jedan u Kragujevcu

SOKOBANJA - Na teritoriji Sokobanje danas su registrovana dva zemljotreba u razmaku od oko pola sata, a noćas jedan u Kragujevcu.

Prvi zemljotres u Sokobanji zabelžen je oko 9.21 časova magnitude 2,9 jedinica Rihterove skale, a drugi oko 9.49 časova jačine oko 1,7 stepeni po Rihteru, navedeno je na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda (RSZ). Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na IV stepena Merkalijeve skale, navode iz RSZ i dodaju da zemljotresi takvog inteziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. Pored toga zemljotres jačine 1,7 stepeni po Rihteru,