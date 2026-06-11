Navršava se 25 godina od ubistva novinara Milana Pantića

RTV pre 31 minuta  |  RTS
Navršava se 25 godina od ubistva novinara Milana Pantića

BEOGRAD - Na današnji dan, pre 25 godine u ulazu zgrade, u kojoj je živeo, ubijen je Milan Pantić, dopisnik "Večernjih novosti" iz Jagodine. U spomen na Milana Pantića ustanovljena je nagrada za novinarsku hrabrost, koju je ovu godine dobio novinar, publicista i ratni reporter Igor Damjanović.‚

Milan Pantić, sumnja se, ubijen je zbog pisanja o korupciji i spornim privatizacijama u Pomoravskom okrugu posle petooktobarskih promena, ali još nema odgovornih za to ubistvo. Na Gradskom groblju u Jagodini danas u 11 časova biće služen pomen, dok će u 11.30 biti položeni venci i odata pošta ispred biste Milanu Pantiću i u ulazu zgrade gde je ubijen. Nagrada za novinarsku hrabrost "Milan Pantić" biće uručena u 12 časova će u Narodnoj biblioteci "Radislav Nikčević"
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