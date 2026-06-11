UKRAJINSKA KRIZA - Kijev gađao vojne ciljeve u Čeboksariju i Samari; Rusija napala 11 ukrajinskih regiona,

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.609. dan. Ukrajinske snage izvele su udare na vojni pogon u Čeboksariju i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeva širom Ukrajine. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su ruske snage tokom prethodna tri dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona.

Načelnik odeljenja za rakete i artiljeriju ruskog Ministarstva odbrane Damir Davidov poginuo je u eksploziji automobila-bombe u ruskom naselju Balašiha. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da su ruske snage od početka nedelje izvele napade na 11 regiona, koristeći stotine bespilotnih letelica i vođene avionske rakete. Istovremeno, ukrajinske oružane snage nastavile su napade duboko na teritoriji Rusije. Kijev tvrdi da su pogođeni vojni i energetski