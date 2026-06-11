Vremeplov: Oficiri ubili kralja Aleksandra i Dragu Mašin

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Oficiri ubili kralja Aleksandra i Dragu Mašin

NOVI SAD - Na današnji dan 1903. godine oficiri zaverenici su ubili u rano jutro u Beogradu kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu. Kralj Aleksandar na vlast je došao 1889. posle abdikacije oca, kralja Milana, ali su zemljom zbog maloletstva vladara upravljali namesnici. Preuzeo je vlast državnim udarom 1893. Zbog ženidbe 1900. dvorskom damom Dragom, sukobio se sa ocem i navukao na sebe opšte nezadovoljstvo. Zaverenici, među kojima je bilo istaknutih političara i oficira koji su ga ubili u "Majskom

Danas je četvrtak, 11. jun, 162. dan 2026. godine 1509 - Engleski kralj Henri VIII oženio se prvom od šest žena, Katarinom Aragonskom. 1572 - Rođen je engleski pisac Bendžamin Džonson, koji je realistički prikazivao ljudske nastranosti i strasti. Dela: komedije "Ljudi i ćudi", "Volpone", "Vartolomejski vašar", proza "Građa, ili otkrića o ljudima i stvarima". 1727 - Umro je britanski vladar nemačkog porekla Džordž I, prvi monarh Velike Britanije iz hanoverske
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