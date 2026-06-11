Pljuskovi sa grmljavinom širom Srbije, osetan pad temperature

Šabačke novosti pre 23 minuta
Pljuskovi sa grmljavinom širom Srbije, osetan pad temperature

Naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje, tokom prepodneva proširiće se na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Zavod je upozorio da će pljuskovi i grmljavine koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji lokalno biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Najviša temperatura biće od 17 stepeni na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje, gde se osetniji pad temperature očekuje krajem dana. Narednih dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra, a u petak i subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni. U
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