ECB podigao kamatne stope, krediti će ponovno biti skuplji

FRANKFURT - Zbog nedavnog jačanja inflacije, Europska središnja banka preuzela je inicijativu i povećala svoje ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova. Prema prognozama financijskog tržišta, ove godine slijedi još jedno povećanje kamatnih stopa.

Nakon godinu dana nepromijenjenih ključnih kamatnih stopa, Europska središnja banka (ECB) odlučila ih je povećati za 0,25 postotnih bodova. Kamatna stopa za depozitnu mjeru, kojom ESB usmjerava monetarnu politiku i određuje kamatne stope za banke koje preko noći pohranjuju višak likvidnosti kod ECB-a, sada iznosi 2,25 posto, za refinanciranje je povećana na 2,40 posto, a za depozitnu mjeru na 2,65 posto. Prema prognozama financijskog tržišta, kamatne stope bi ove