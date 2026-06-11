Skok cijena nafte, američki napadi izazivaju zabrinutost

SEEbiz pre 18 minuta
Skok cijena nafte, američki napadi izazivaju zabrinutost

NEW YORK - Cijene nafte skočile su u četvrtak nakon što su SAD pokrenule novu rundu vojnih napada na Iran, što je potaknulo zabrinutost da bi se iranski rat mogao odugovlačiti i poremetiti opskrbu energijom na dulje vrijeme.

Fjučersi američke sirove nafte za srpanj porasli su za 2,94% na 92,68 dolara po barelu. Futuresi Brenta, međunarodne referentne cijene, za isporuku u kolovozu porasli su za 2,52% na 95,45 dolara po barelu. U objavi na X, američko Središnje zapovjedništvo izjavilo je da su američke snage započele "pokretanje dodatnih napada u samoobrani danas u 17:15 sati po istočnom vremenu protiv više ciljeva u Iranu po nalogu vrhovnog zapovjednika". Vojska je rekla da je
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