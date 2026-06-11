ECB povećala kamatne stope kako bi ublažila inflaciju

Serbian News Media pre 5 sati
ECB povećala kamatne stope kako bi ublažila inflaciju

Evropska centralna banka (ECB) povećala je danas ključne kamatne stope prvi put posle gotovo tri godine, nadajući se da će obuzdati inflaciju pre nego što se rastući troškovi energije povezani sa ratom u Iranu prošire na ekonomiju zone evra, prenela je danas britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Referentna kamatna stopa na depozite povećana je za četvrtinu poena na 2,25 odsto, nakon što je ostala nepromenjena od jula 2025. godine, kao odgovor na rastuću inflaciju koja je u maju dostigla 3,2 odsto u zoni evra, što je znatno iznad cilja od dva odsto. Ekonomisti su podeljeni oko preporučljivosti zaoštravanja monetarne politike u kontekstu stagflacije, koju karakteriše visoka inflacija i nizak rast Bruto domaćeg proizvoda (BDP). Najnoviji zvanični podaci
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