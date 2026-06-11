NSPRS: Otpuštena nastavnica iz Zrenjanina podnela krivičnu prijavu protiv Danke Nešović

Serbian News Media pre 2 sata
NSPRS: Otpuštena nastavnica iz Zrenjanina podnela krivičnu prijavu protiv Danke Nešović
Kako su naveli iz NSPRS, Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu podnela je Dragana Labanac, nastavnica književnosti iz Zrenjanina. „Nešović joj je, korišćenjem položaja v. d. direktora Pete beogradske gimnazije, nezakonito okončala radni odnos i propustila svoju dužnost da rešenje o prestanku radnog odnosa dostavi na propisan način, čime je teže povredila pravo na rad zaposlene“, istakli su iz sindikata. Dodali su da je prijava potkrepljena pisanim
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