SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

Agencija AP navodi da se čini da je američki napad bio intenzivniji nego juče, ali Iran nije objavio informacije o tome šta je pogođeno.

Centralna komanda SAD saopštila je da je najnovija runda vazdušnih napada završena u zoru. Vojna komanda je saopštila da su napadi „odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana“ i da su usmereni na „iranske vojne kapacitete za nadzor, komunikacione sisteme i lokacije protivvazdušne odbrane“. Eksplozije su se čule oko Teherana, kao i u lučkom gradu Bandar Abas i drugim južnim područjima duž Ormuskog moreuza. Iran je na napade odgovorio pokretanjem udara na