SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

Serbian News Media pre 26 minuta
SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

Agencija AP navodi da se čini da je američki napad bio intenzivniji nego juče, ali Iran nije objavio informacije o tome šta je pogođeno.

Centralna komanda SAD saopštila je da je najnovija runda vazdušnih napada završena u zoru. Vojna komanda je saopštila da su napadi „odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana“ i da su usmereni na „iranske vojne kapacitete za nadzor, komunikacione sisteme i lokacije protivvazdušne odbrane“. Eksplozije su se čule oko Teherana, kao i u lučkom gradu Bandar Abas i drugim južnim područjima duž Ormuskog moreuza. Iran je na napade odgovorio pokretanjem udara na
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

Beta pre 26 minuta
Teheran tvrdi da je zatvorio Ormuski moreuz nakon drugog dana uzajamnih napada SAD i Irana

Teheran tvrdi da je zatvorio Ormuski moreuz nakon drugog dana uzajamnih napada SAD i Irana

Slobodna Evropa pre 6 minuta
SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

Radio sto plus pre 11 minuta
SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

Pravo u centar pre 26 minuta
Nova runda vazdušnih napada SAD na Iran: Teheran uzvratio, moreuz Ormuz potpuno zatvoren

Nova runda vazdušnih napada SAD na Iran: Teheran uzvratio, moreuz Ormuz potpuno zatvoren

Danas pre 1 minut
Iran: Prekid vatre praktično besmislen; Vens: Netanjahu imao greške, naši interesi nisu uvek usklađeni

Iran: Prekid vatre praktično besmislen; Vens: Netanjahu imao greške, naši interesi nisu uvek usklađeni

RTS pre 1 minut
Dete povređeno u Bahreinu kada su sa neba pali ostaci pogođenog drona

Dete povređeno u Bahreinu kada su sa neba pali ostaci pogođenog drona

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranKuvajtBahrein

Svet, najnovije vesti »

SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

Beta pre 26 minuta
Jedna osoba poginula, tri povređene u izraelskim napadima širom Gaze

Jedna osoba poginula, tri povređene u izraelskim napadima širom Gaze

RTV pre 6 minuta
Požar na Majorci, dve osobe poginule

Požar na Majorci, dve osobe poginule

Nova pre 31 minuta
UNHCR: Većina izbeglica u svetu i dalje godinama živi u prinudnom egzilu i siromaštvu

UNHCR: Većina izbeglica u svetu i dalje godinama živi u prinudnom egzilu i siromaštvu

N1 Info pre 1 minut
Novi raskol u EU: Varšava ne da 6,6 milijardi evra Kijevu

Novi raskol u EU: Varšava ne da 6,6 milijardi evra Kijevu

Sputnik pre 16 minuta