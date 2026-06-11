Barkli: San Antonio je najgluplja ekipa u istoriji civilizacije!

San Antonio Sparsi su doživeli neverovatan poraz u četvrtoj utakmici NBA finala, propustivši prednost od 29 poena protiv Njujork Niksa, koji su na kraju pobedili sa 107:106 i poveli u seriji sa 3-1.

Debakl tima iz Teksasa komentarisali su bivši asovi, a posebno se izdvaja izjava legendarnog Čarls Barklija, koji je žestoko izvređao Sparse nazvavši ih „najglupljom ekipom u istoriji civilizacije“ „Gledali smo najgluplji košarkaški tim u istoriji civilizacije. Imali su prednost od 25 poena, a onda su šutnuli osam trojki zaredom. Ovo je bila jedna od najgore vođenih, najglupljih košarkaških utakmica. Gledajte, kada propustite prednost od 29 poena, drugi tim mora da