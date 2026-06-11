SP 2026: Počinje istorijsko Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Sport klub pre 9 minuta  |  Autor: Milan Stojiljković
SP 2026: Počinje istorijsko Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Vežite se, polećemo! Večerašnjom utakmicom (21.00 CET) između domaćina Meksika i Južne Afrike počinje 23.

FIFA Svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih mesec i nešto više (39 dana), očekuju nas rekordna 104. meča zaključno sa finalnom utakmicom 19. jula u Nju Džerziju kada ćemo dobiti novog prvaka sveta. Da li će Lionel Mesi i njegovi Gaučosi odbraniti titulu osvojenu pre četiri godine u Kataru? Ili će Kristijano Ronaldo konačno dočekati da se s Portugalom popne na krov sveta? Ni jedni ni drugi nisu među glavnim favoritima. Tu ulogu pre svih imaju fantastični Španci.
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Vreme je za fudbalsku groznicu - počinje Mundijal kakav dosad nismo videli

Vreme je za fudbalsku groznicu - počinje Mundijal kakav dosad nismo videli

RTS pre 49 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos prve utakmice Svetskog prvenstva Meksiko - Južna Afrika

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos prve utakmice Svetskog prvenstva Meksiko - Južna Afrika

Telegraf pre 39 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Južna Koreja - Češka na Svetskom prvenstvu u fudbalu!

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Južna Koreja - Češka na Svetskom prvenstvu u fudbalu!

Telegraf pre 9 minuta
Cela planeta se trese - počinje Svetsko prvenstvo u fudbalu: Evo gde možete pratiti prenos meča Meksiko - Južna Afrika

Cela planeta se trese - počinje Svetsko prvenstvo u fudbalu: Evo gde možete pratiti prenos meča Meksiko - Južna Afrika

Kurir pre 1 sat
Počinje Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi - prvi sa 48 selekcija, bez Srbije

Počinje Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi - prvi sa 48 selekcija, bez Srbije

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RonaldoFudbalSvetsko prvenstvoFIFASvetsko prvenstvo u fudbaluJužna AfrikaPortugalKatarMeksikoAfrikaKristijano Ronaldocristiano ronaldolionel messi

Sport, najnovije vesti »

Vreme je za fudbalsku groznicu - počinje Mundijal kakav dosad nismo videli

Vreme je za fudbalsku groznicu - počinje Mundijal kakav dosad nismo videli

RTS pre 49 minuta
Anunobi u poslednjoj sekundi srušio Sparse u istorijskom preokretu Niksa

Anunobi u poslednjoj sekundi srušio Sparse u istorijskom preokretu Niksa

RTS pre 39 minuta
VIDEO Nezapamćeno čudo u istoriji NBA finala: Niksi preokrenuli najveću razliku ikada na 1,5 sekundi do kraja, potpuna ekstaza…

VIDEO Nezapamćeno čudo u istoriji NBA finala: Niksi preokrenuli najveću razliku ikada na 1,5 sekundi do kraja, potpuna ekstaza u Njujorku

Nova pre 29 minuta
SP 2026: Počinje istorijsko Svetsko prvenstvo u fudbalu!

SP 2026: Počinje istorijsko Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Sport klub pre 9 minuta
Pravo niotkuda! Beograd dobija još jednog evroligaša sledeće sezone

Pravo niotkuda! Beograd dobija još jednog evroligaša sledeće sezone

Večernje novosti pre 29 minuta