SP 2026: Počinje istorijsko Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Vežite se, polećemo! Večerašnjom utakmicom (21.00 CET) između domaćina Meksika i Južne Afrike počinje 23.

FIFA Svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih mesec i nešto više (39 dana), očekuju nas rekordna 104. meča zaključno sa finalnom utakmicom 19. jula u Nju Džerziju kada ćemo dobiti novog prvaka sveta. Da li će Lionel Mesi i njegovi Gaučosi odbraniti titulu osvojenu pre četiri godine u Kataru? Ili će Kristijano Ronaldo konačno dočekati da se s Portugalom popne na krov sveta? Ni jedni ni drugi nisu među glavnim favoritima. Tu ulogu pre svih imaju fantastični Španci.