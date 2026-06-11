UŽIVO: Došao je i taj dan – počinje 23. Svetsko prvenstvo

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Sport Klub
UŽIVO: Došao je i taj dan – počinje 23. Svetsko prvenstvo
Čekanju je došao kraj. Danas počinje Svetsko prvenstvo u fudbalu, najgledaniji sportski događaj. Prvi put biće održan u čak tri zemlje SAD, Kanadi i Meksiko. Sva dešavanja sa 23. Mundijala možete pratiti na našem live blogu. Nikada duži Mundijal, sa nikada više ekipa. To je ono što nas očekuje u 23. izdanju planetarne smotre najboljih reprezentacija. Trajaće od 11. juna do 19. jula, a prvi put će igrati 48 reprezentacija, a Sport klub vam donosi detaljne sastave i
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