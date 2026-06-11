"Božja ruka" u Niksima - "Mi smo jedna otporna grupa"

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
"Božja ruka" u Niksima - "Mi smo jedna otporna grupa"

Košarkaši Njujork Niksa jutros su napravili istorijski preokret u četvrtoj utakmici NBA finala, pobedili su San Antonio Sparse kod kuće sa 107:106, poveli 3:1 u seriji i sada im treba još samo jedan trijumf da bi osvojili šampionski prsten.

Junak utakmice, u kojoj su Niksi nadoknadili -29, je O Dži Anunobi koji je pogodio koš za pobedu. "Mi smo jedna otporna grupa. Prošli smo mnogo toga. Vratili smo se mnogo puta. Uvek smo tu, stojimo bez obzira na oluju. Nismo u 'daunu' ili ljuti ili frustrirani" rekao je Anunobi. Centar Niksa Karl-Entoni Tauns samo je kratko prokomentarisao koš Anunobija. "Božja ruka". Džoš Hart je poručio sledeće: "Kada smo bili na -29, rekli smo ok, hajde da smanjimo na 20. Onda
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