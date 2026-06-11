Od koga se očekuje i u koga se veruje

Svetsko prvenstvo 2026. godine ulazi u istoriju kao najveći turnir koji je fudbal ikada video. Sa čak 48 reprezentacija, tri domaćina i rekordnim brojem utakmica, predstojeći Mundijal u Severnoj Americi mnogi već sada nazivaju najnepredvidivijim u modernoj eri sporta.

Ipak, uprkos novom formatu i ogromnom broju učesnika, krug glavnih favorita ostao je relativno jasan. Prema analizama najvećih svetskih kladionica i superkompjuterskim projekcijama agencije Opta, pet reprezentacija izdvaja se kao glavni kandidati za osvajanje svetske titule — Španija, Francuska, Engleska, Brazil i Argentina. Na vrhu liste favorita nalazi se Španija. „Crvena furija“ u Severnu Ameriku stiže kao aktuelni šampion Evrope i reprezentacija koju mnogi