Bio najbolji frajer u rijalitiju, pa mu doktori unakazili lice: Izobličio se i naduo, pa nestao iz javnosti

Bivši učesnik rijalitija, Branislav Radonjić poznatiji kao Brendon, šokirao je nedavno javnost svojim novim izgledom, a mnogi komentarišu da više uopšte ne liči na sebe.

Njegovo lice je tada vidno nabubrilo, a usne su mu otekle usled estetskih korekcija kojima se podvrgao. Brendon tada nije krio da je duboko razočaran i nezadovoljan rezultatima operacija, naglašavajući da su ga doktori zaduženi za njegov izgled doslovno upropastili. Rijaliti zvezda je tada uputila oštre kritike na račun estetskih hirurga, a njegova izjava najavljuje ozbiljan obračun sa nestručnim klinikama: - Svi doktori što su takli moje lice su me upropastili.