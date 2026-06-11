Glamočić: Srpska rakija je nacionalni brend i velika razvojna šansa Srbije

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je srpska rakija proizvod po kome je naša zemlja prepoznatljiva širom sveta.

On je na sastanku u Agroklubu sa predstavnicima Saveza proizvođača rakije Srbije posvećenom daljem razvoju sektora proizvodnje rakije, unapređenju uslova poslovanja i jačanju pozicije srpske rakije na domaćem i međunarodnom tržištu, rekao da je zato važno da zajedničkim radom države i proizvođača obezbedimo visoke standarde kvaliteta, podsticajno poslovno okruženje i uslove za dalji rast i razvoj sektora. "Naš cilj je da podržimo domaće proizvođače, očuvamo