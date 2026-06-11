Istorija bi mogla da bude ispisana na ovom Svetskom prvenstvu, ovo niko nikada nije uspeo, a sada je vreme!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Istorija bi mogla da bude ispisana na ovom Svetskom prvenstvu, ovo niko nikada nije uspeo, a sada je vreme!

Predstojeći Mundijal doneće niz značajnih promena koje će ga izdvojiti od svih prethodnih svetskih prvenstava.

Po prvi put u istoriji na završnom turniru nastupiće 48 reprezentacija, biće odigrano više mečeva nego ikada ranije, a postoji i realna mogućnost da bude prekinuta jedna od najdugotrajnijih tradicija svetskog fudbala. Od prvog Svetskog prvenstva održanog 1930. godine nijedna nacionalna selekcija nije uspela da osvoji titulu sa selektorom koji nije iz iste zemlje. Svi treneri koji su do sada podizali trofej bili su državljani zemlje čiju su reprezentaciju vodili.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Uživo otvaranje Svetskog prvenstva u fudbalu: čeka se Šakira, pa onda fudbal

Uživo otvaranje Svetskog prvenstva u fudbalu: čeka se Šakira, pa onda fudbal

Mondo pre 48 minuta
Svečana ceremonija otvaranja Mundijala: Fešta u Meksiku - Šakira u žutom "zapalila" masu

Svečana ceremonija otvaranja Mundijala: Fešta u Meksiku - Šakira u žutom "zapalila" masu

Kurir pre 14 minuta
Spektakl u Meksiku – Mundijal zvanično otvoren /video/

Spektakl u Meksiku – Mundijal zvanično otvoren /video/

Sputnik pre 24 minuta
Uživo, Meksiko - Južna Afrika: Počinje Svetsko prvenstvo, ovo smo čekali tri i po godine

Uživo, Meksiko - Južna Afrika: Počinje Svetsko prvenstvo, ovo smo čekali tri i po godine

Mondo pre 49 minuta
Prenos, Meksiko - Južna Afrika: E, ovo se čekalo, kreće spektakl

Prenos, Meksiko - Južna Afrika: E, ovo se čekalo, kreće spektakl

Večernje novosti pre 49 minuta
Šampion sveta doneo odluku u poslednji čas, novo lice uz Mesija i Argentinu

Šampion sveta doneo odluku u poslednji čas, novo lice uz Mesija i Argentinu

Telegraf pre 4 minuta
Meksiko - Južna Afrika: Vežite se, polećemo - počinje Mundijal! Poznati sastavi za spektakl na legendarnoj Asteki!

Meksiko - Južna Afrika: Vežite se, polećemo - počinje Mundijal! Poznati sastavi za spektakl na legendarnoj Asteki!

Kurir pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoMundijalSvetsko prvenstvo u fudbaluselektor

Sport, najnovije vesti »

Karlik Džons ima recept za novi meč Partizana i Dubaija

Karlik Džons ima recept za novi meč Partizana i Dubaija

Danas pre 1 sat
Marko Milošević produžio ugovor sa Partizanom

Marko Milošević produžio ugovor sa Partizanom

Danas pre 2 sata
Pritisak tenisera urodio plodom: Vimbldon značajno uvećao nagradni fond

Pritisak tenisera urodio plodom: Vimbldon značajno uvećao nagradni fond

Danas pre 1 sat
Sve utakmice koje su otvorile Mundijale - iznenađenja, presedani i Jugoslavija u istoriji

Sve utakmice koje su otvorile Mundijale - iznenađenja, presedani i Jugoslavija u istoriji

RTS pre 14 minuta
Partizan počeo pripreme - Ilićeva poruka igračima: ''Molim vas da nas slušate...''

Partizan počeo pripreme - Ilićeva poruka igračima: ''Molim vas da nas slušate...''

Sportske.net pre 43 minuta