Istorija bi mogla da bude ispisana na ovom Svetskom prvenstvu, ovo niko nikada nije uspeo, a sada je vreme!

Predstojeći Mundijal doneće niz značajnih promena koje će ga izdvojiti od svih prethodnih svetskih prvenstava.

Po prvi put u istoriji na završnom turniru nastupiće 48 reprezentacija, biće odigrano više mečeva nego ikada ranije, a postoji i realna mogućnost da bude prekinuta jedna od najdugotrajnijih tradicija svetskog fudbala. Od prvog Svetskog prvenstva održanog 1930. godine nijedna nacionalna selekcija nije uspela da osvoji titulu sa selektorom koji nije iz iste zemlje. Svi treneri koji su do sada podizali trofej bili su državljani zemlje čiju su reprezentaciju vodili.