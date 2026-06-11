ITK poziva građane da daju krv povodom 14. juna, Svetskog dana dobrovoljnih davalaca

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
ITK poziva građane da daju krv povodom 14. juna, Svetskog dana dobrovoljnih davalaca
U susret Svetskom danu dobrovoljnih davalaca krvi, koji se obeležava 14. juna, Institut za transfuziju krvi (ITK) Srbije pozvao je sve zdrave građane da svojim dolaskom pokažu solidarnost prema pacijentima kojima je krv neophodna za lečenje i da daju krv, uz poruku da jedna kap humanosti spasava život. "Iako je nedelja, vrata Instituta biće otvorena od 9 do 14 časova, a na terenu ćemo realizovati nekoliko akcija. Toga dana krv možete dati i u transfuziološkim
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