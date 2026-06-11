Na graničnim prelazima teretna vozila čekaju i do četiri sata na izlaz

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Na graničnim prelazima teretna vozila čekaju i do četiri sata na izlaz

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju četiri sata na izlazu iz Srbije.

Na graničnim prelazima Šid i Horgoš teretna vozila čekaju tri sata na izlaz, na Bezdanu i Kelebiji dva sata, a na Sremskoj Rači sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS). (Telegraf.rs/Tanjug)
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