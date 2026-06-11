Oglasili se stručnjaci o današnjim zemljotresima u Srbiji: Ovo svi moraju da znaju

Telegraf pre 32 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Oglasili se stručnjaci o današnjim zemljotresima u Srbiji: Ovo svi moraju da znaju

Na teritoriji Sokobanje danas su registrovana tri zemljotresa u razmaku od oko sat vremena, što, kako navode iz Republičkog seizmološkog zavoda (RSZ), predstavlja uobičajnu manifestaciju prirodne seizmičke aktivnosti karakteristične za istočnu Srbiju.

U stručnom izveštaju RSZ navode da na osnovu svih raspoloživih podataka nema indicija koje bi ukazivale na promenu seizmičkog režima ili na pojavu neuobičajne aktivnostu u regionu. Dodaju da registrovana serija zemljotresa predstavlja deo prirodnog procesa oslobađanja tektonskih naprezanja u zemljinoj kori duž aktivnih rasednih struktura koje oblikuju Sokobanjsku kotlinu i njeno neposredno okruženje. Prvi zemljotres u Sokobanji zabeležen je oko 9.21 časova
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