Ovo je nekretnina od 400.000 evra gde su živeli Dejana i Filip: Prvi komšija im je Nole, a stan je suvi luksuz

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Ovo je nekretnina od 400.000 evra gde su živeli Dejana i Filip: Prvi komšija im je Nole, a stan je suvi luksuz

U medijima je danas odjeknula vest da su bivša manekenka Dejana Živković i njen suprug Filip Simović stavili tačku na bračnu zajednicu.

Par je živeo zajedno u luksuznoj nekretnini na Novom Beogradu a komšiluk su im činila mnoga poznata imena. Koliko je reč o prestižnoj lokaciji govori i podatak da im je jedan od poznatih komšija u zgradi i teniser Novak Đoković, dok cena kvadratnog metra u tom kompleksu iznosi najmanje 3.500 evra. Prema navodima medija, ova skupocena nekretnina ih je, zajedno sa opremanjem, koštala oko 400.000 evra. Dejana je ranije delila kadrove iz svog doma, koji odiše
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