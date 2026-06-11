Selektor rukometaša Srbije se javio posle žreba za Svetsko prvenstvo: "Očigledno ne možemo da je izbegnemo"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Selektor rukometaša Srbije se javio posle žreba za Svetsko prvenstvo: "Očigledno ne možemo da je izbegnemo"

Pred nama je dug period rada, ali smo spremni na sve izazove, idemo korak po korak, izjavio je danas selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales, koji je izneo utiske posle žreba za Svetsko prvenstvo koje će biti održano 2027. godine u Nemačkoj.

Žrebom u Minhenu odlučeno je da Srbija na SP 2027. igra u grupi A protiv Nemačke, Tunisa i Urugvaja. - Nemačka kao sudbina, očigledno ne možemo da je izbegnemo. Pobedili smo ih jednom i znamo da je veoma teško da to uradimo dva puta, pogotovo na dva uzastopna šampionata. Ali videli smo da možemo, da umemo i da nisu nepobedivi. Pripremićemo se za tu utakmicu kao i za svaku drugu. To što su oni domaćini i što će dvorana biti puna ne znači toliko, jer je i u Herningu
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