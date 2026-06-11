Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,3730 dinara

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,3730 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3730 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas viši je za 0,1 odsto i iznosi 101,4986 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 1,1 odsto, dok je od početka godine niži za 1,6 odsto. (Telegraf.rs/Tanjug)
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