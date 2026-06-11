Tlo se ne smiruje u Sokobanji! Od jutros zabeležena dva zemljotresa, oglasio se RSZ

Dva zemljotresa registrovana su jutros na području Sokobanje u razmaku od oko pola sata, saopštio je Republički seizmološki zavod, prenosi Blic.

Prvi zemljotres, jačine tri stepena po Rihteru, registrovan je u 9.21 čas, na dubini od dva kilometra. Drugi potres, jačine 1,8 stepeni po Rihteru, zabeležen je oko pola sata kasnije. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Potresi ove jačine, prema dosadašnjim podacima, ne mogu da izazovu značajnija oštećenja. Podsetimo, sinoć nešto posle 21 čas zemljotres je registrovan i na području Kragujevca. (Telegraf.rs/ RINA)