Iran odgovorio na Trampove pretnje: "SAD traže politiku na ivici sukoba i šarlatanstvo"

AKO želi da okuša sreću, u redu, ali iskustvo je pokazalo da je na kraju dana, nakon ciklusa tenzija, dobio manje nego pre, rekao je ambasador.

Foto: Street On Camara/Alamy/Profimedia Stigla je prva reakcija iranskih zvaničnika na pretnju predsednika SAD Donalda Trampa da će u "ne tako dalekoj budućnosti" zauzeti iransko ostrvo Harg i preuzeti "potpunu kontrolu" nad iranskom naftnom i gasnom industrijom. Iranski ambasador u Pakistanu, zemlji koja posreduje u pregovorima između Teherana i Vašingtona, Reza Mogadam, objavio je izjavu na društvenim mrežama desetak minuta nakon Trampove poruke. - Nepromišljeni