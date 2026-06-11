Iran odgovorio na Trampove pretnje: "SAD traže politiku na ivici sukoba i šarlatanstvo"

Večernje novosti pre 52 minuta
Iran odgovorio na Trampove pretnje: "SAD traže politiku na ivici sukoba i šarlatanstvo"

AKO želi da okuša sreću, u redu, ali iskustvo je pokazalo da je na kraju dana, nakon ciklusa tenzija, dobio manje nego pre, rekao je ambasador.

Foto: Street On Camara/Alamy/Profimedia Stigla je prva reakcija iranskih zvaničnika na pretnju predsednika SAD Donalda Trampa da će u "ne tako dalekoj budućnosti" zauzeti iransko ostrvo Harg i preuzeti "potpunu kontrolu" nad iranskom naftnom i gasnom industrijom. Iranski ambasador u Pakistanu, zemlji koja posreduje u pregovorima između Teherana i Vašingtona, Reza Mogadam, objavio je izjavu na društvenim mrežama desetak minuta nakon Trampove poruke. - Nepromišljeni
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