Nba liga ovo ne pamti! Nestvaran preokter NJujork Niksa, na korak od titule

Večernje novosti pre 14 minuta
Nba liga ovo ne pamti! Nestvaran preokter NJujork Niksa, na korak od titule

ČUDO u Njukjorku!

AP Photo/David J. Phillip Niksi su napravili rekordni preokret nakon zaostatka od 29 poena i došli na korak od svoje prve šampionske titule još od 1973. godine, pošto su u sredu uveče savladali San Antonio sa 107:106. Imali su Sparsi prednosti tokom treće četvrtine (81:52), delovalo je da su završili posao, pošto su Niksi bili u nokdaunu, ubacili su čak Sparsi 14 trojki za poluvreme - najviše u istoriji NBA lige za jedno poluvreme. Ali, usledila je triler
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