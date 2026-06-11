Nba liga ovo ne pamti! Nestvaran preokter NJujork Niksa, na korak od titule

ČUDO u Njukjorku!

AP Photo/David J. Phillip Niksi su napravili rekordni preokret nakon zaostatka od 29 poena i došli na korak od svoje prve šampionske titule još od 1973. godine, pošto su u sredu uveče savladali San Antonio sa 107:106. Imali su Sparsi prednosti tokom treće četvrtine (81:52), delovalo je da su završili posao, pošto su Niksi bili u nokdaunu, ubacili su čak Sparsi 14 trojki za poluvreme - najviše u istoriji NBA lige za jedno poluvreme. Ali, usledila je triler