Velika anketa Novosti: Šta mislite, ko će osvojiti Mundijal, a ko biti najbolji strelac? (anketa)

Večernje novosti pre 7 sati
Velika anketa Novosti: Šta mislite, ko će osvojiti Mundijal, a ko biti najbolji strelac? (anketa)

Samo nekoliko sati nas deli od početka Svetskog prvenstva u fudbalu, a nas zanima šta vi mislite, ko će podići 19. jula trofej namenjen pobedniku takmičenja.

Foto: Tanjug/Claudio Thoma/Keystone via AP, File Titulu osvojenu pre četiri godine brani Argentina, ali kladionice kao glavne favorite vide reprezentacije Španije, Francuske i Engleske. U favorite se, svakako, ubrajajaju još i Portugal, Brazil kao i Nemačka i Holandija. Glasajte u našoj anketi ko je vaš favorit, a u komentarima dodajte svog ako nije u opcijama, a svakako želimo da čujemo razlog vašeg izbora. Takođe, zanima nas ko će po vama biti najbolji strelac na
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