Lekcija za roditelje koji su na kraju škole digli ruke

Velike priče pre 21 minuta  |  Piše Olga Borovnica
Lekcija za roditelje koji su na kraju škole digli ruke

Kako da sledeća školska godina prođe bez suza i kazni

Čitanje je zabavno. Učenje je proces. Upamćivanje je nekada problem. Kada roditelji, a nekada i dete, počinju da se brinu za školski uspeh deteta? Najčešće od drugog polugodišta. Neke teškoće su se videle i u prvom, ali često se davalo vremena da se stvari slegnu, da prođe proces adaptacije na kraj raspusta, da se saveti „prime“ i da se dete „dozove svesti“. I nekada vreme stvarno donese rezultate i učenje postane deo dnevnog rasporeda i navike se ustale. Ali
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