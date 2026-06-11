Severni pol, mesto sukoba Kanade i SAD

Kanada kontroliše 120.000 kilometara obale na severu. U tim oblastimagotovo da nema puteva ni železnica, a broj stanovnika ne prelazi 140.000. U istim geografskim širinama u drugim državama živi više od četiri miliona ljudi: dva miliona u Rusiji, gotovo pola miliona u Norveškoj i više od 740.000 na Aljasci

Tekst je originalno objavljen u Mond diplomatika na srpskom jeziku. Junsko izdanje pogledajte OVDE. Piše Filip Dekam Godine 1953, dvojica žandarma i jedan prevodilac obilaze stanovnike Inukdžuaka na severu Kvebeka, a potom i drugih inuitskih sela. Oko stotinu ljudi pristaje na „preseljenje“ gotovo dve hiljade kilometara severnije, u Kreg Harbor i Kausuituk. Obećavaju im bogat životinjski svet i udobniji život. Usred Hladnog rata, Kanada želi da pokaže da su