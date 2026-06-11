Trampov Mundijal: Veselo fudbalsko leto ili test izdržljivosti za posvađani kontinent

Vreme pre 1 sat
Trampov Mundijal: Veselo fudbalsko leto ili test izdržljivosti za posvađani kontinent

Danas počinje Svetsko prvenstvo u fudbalu. Navijači širom sveta se raduju utakmicama, Amerikanci zainteresovani za fudbal psuju zbog enormnih cena karata, a Donald Tramp je ovogodišnji Mundijal i pre nego što je počeo doveo do ivice političke izdržljivosti

Majami budi nadu da bi ovo moglo da preraste u jedno dugo, veselo fudbalsko leto, kada će 48 reprezentacija tokom pet nedelja na Svetskom prvenstvu u fudbalu odigrati 104 utakmice u SAD, Kanadi i Meksiku, piše nemački „Špigel“. Leto i Svetsko prvenstvo – to za ljubitelje fudbala širom sveta znači nekoliko nedelja preko potrebnog rasterećenja. Gotovo ništa, kažu sociolozi, ne garantuje beg iz surove kolotečine tako pouzdano kao utakmica nacionalnog tima: najmanje 90
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