Presedan u Nemačkoj: Vlasnici električnih auta mogu da vrate vozilo zbog manjeg dometa od obećanog

Auto blog pre 24 minuta  |  Klix.ba
Presedan u Nemačkoj: Vlasnici električnih auta mogu da vrate vozilo zbog manjeg dometa od obećanog

Mnogi električni modeli predstavljeni poslednjih godina nude tako visoke deklarisane domete da bi trebalo da uklone svaku zabrinutost oko autonomije.

Najnoviji testovi pokazuju da već postoje modeli koji mogu imati domet uporediv ili čak veći od benzinskih i dizelskih vozila. Ipak, postoje i električni automobili čiji je WLTP domet oko 350–400 km, a u realnoj upotrebi često pokazuju znatno manji, što kod vozača može izazvati stres i nesigurnost. Međutim, nedavno je sud u Nemačkoj, tačnije regionalni sud u Vupertalu, napravio važan pravni presedan prema kojem vlasnici električnih vozila mogu vratiti automobil
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