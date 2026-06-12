Kanada protiv BiH prvi put osetila slast mundijalskog boda; "Ovo nam otvara vrata ka plasmanu dalje"

Fudbaleri Bosne i Hercegovine remizirali su protiv Kanade rezultatom 1:1 na startu grupe B Svetskog prvenstva.

Kanada je na svoja prethodna i jedina dva učešća (1986. i 2022. godine) zabeležila svih šest poraza, te joj je bod protiv "zmajeva" ujedno i prvi osvojen na Mundijalima ikada. Bosna i Hercegovina je bolje otvorila utakmicu i već u trećem minutu stigla do prve prilike, ali je Amar Memić sa oko 12 metara prebacio gol. Nedugo zatim pokušao je i Jovo Lukić, koji je glavom šutirao pored stative. Prvu ozbiljniju šansu Kanađani su stvorili tek posle petnaestak minuta igre