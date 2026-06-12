Ovako izgleda auto-put Čačak - Kraljevo: Uskoro otvaranje, kolovozi kao pista VIDEO

B92 pre 1 sat
Ovako izgleda auto-put Čačak - Kraljevo: Uskoro otvaranje, kolovozi kao pista VIDEO

U toku su završni radovi na povezivanju auto-puteva Miloš Veliki i Moravskog koridora kod Čačka, pa će tokom narednih desetak dana važiti značajne izmene u saobraćaju zbog radova.

Od 16. juna u 6 časova, pa najranije do 26. juna biće zatvorena denivelisana raskrsnica Preljina (Čačak-Sever), što znači da naplatna stanica Preljina neće raditi i neće biti moguće ni uključenje ni isključenje sa auto-puta "Miloš Veliki" na toj lokaciji. Ubrzo posle završetka ovih radova očekuje se puštanje u saobraćaj auto-puta od Čačka do Kraljeva, odnosno deonice Preljina – Adrani, koja je deo auto-puta E-761 Moravski koridor. Pomenuta trasa predstavlja zapadni
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