Teheran otkrio detalje sporazuma sa SAD; Ovo se menja u Ormuskom moreuzu

B92 pre 3 sata
Teheran otkrio detalje sporazuma sa SAD; Ovo se menja u Ormuskom moreuzu

Iranski ministar spoljnjih poslova Abas Argči izjavio je danas da Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da se oslobode zamrznuta iranska sredstva, kao i da suverenitet nad Ormuskim moreuzom pripada Iranu i Omanu.

Argči je za iransku državnu televiziju naveo da se upravljanje Ormuskim moreuzom "neće vratiti na status pre rata". "Naš mač će uvek visiti nad Ormuskim moreuzom", rekao je. Naveo je i da će nuklearna pitanja biti razmatrana "u kasnijoj fazi". Dodao je da sporazum sa SAD, koji prema njegovim rečima još nije potpisan, uključuje i rešenje za sukob Izraela i libanske militantne grupe Hezbolah u Libanu, kao i na "svim drugim frontovima", prenosi CNN. On je kazao da će
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