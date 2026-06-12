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Meksiko i Koreja otvorili Mundijal pobedama, sudija postavio novi rekord

Čak tri crvena kartona viđena su na otvaranju šampionata na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju, što je najveći broj isključenja na prvom meču Mundijala u istoriji.

BBC News pre 1 sat
Navijači Meksika
Reuters

Čekanju je došao kraj!

Svetsko prvenstvo u fudbalu, prvo koje organizuju tri zemlje - Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada - otvoreno je ceremonijom na kultnom stadionu Asteka u Meksiko Sitiju.

Na njega su odmah istrčali domaći fudbaleri i nisu razočarali protiv Južnoafričke Republike, koju su lako savladali sa 2:0.

Ali, i pored Raula Himeneza, legende meksičke selekcije koji je postigao drugi gol, kao i Hulijana Kinjonesa, koji načeo afrički tim prvim pogotkom, prva zvezda utakmice bio je sudija Vitlon Sampajo.

Odmah je postavio novi mundijalski rekord - podelio je tri crvena kartona, što je najviše u premijernim mečevima svetskih prvenstava.

Dva su dobili Južnoafrikanci Jaja Sithole i Temba Zvane, dok je u nadoknadi vremena isključio meksičkog defanzivca Cezara Montesa, iako mnogi smatraju da je preoštro pokazao treći crveni karton.

Crveni karton Južnoafričkoj Republici
Reuters

Meksiko sa tri boda drži čelo grupe A, gde mu se nekoliko sati kasnije pridružila Južna Koreja, koja je posle preokreta pobedila Češku.

Evropljani su poveli golom Ladislava Krejčija sredinom drugog poluvremena, ali je izjednačio majstorijom Hvang In-beom, bivši vezista Crvene zvezde.

Dobio je loptu u prostor, efektnom fintom izbacio čuvara i golmana Češke, a onda elegantno prebacio loptu preko golmana i pogodio za 1:1.

Pobedu Južnoj Koreji doneo je Oh Hjeon-gju, ali mu nije bilo teško da sa nekoliko metara pogodi praznu mrežu pošto mu je Hvang In-beom sjajno asistirao.

Majstorija Hvanga In-beoma
Reuters
Majstorija Hvanga In-beoma donela je izjednačenje Južnoj Koreji, a kasnije je asistencijom doneo i pobedu azijskom timu

U petak Mundijal počinje i za Bosnu i Hercegovinu, koja se u 21 sat sastaje u Torontu sa domaćinom turnira Kanadom.

I treći domaćin Amerika izlazi na teren u noći između petka i subote (03:00) u Los Anđelesu, gde će odmeriti snage sa Paragvajem.

Turnir sa 48 ekipa sadržaće 104 utakmice, koje će kulminirati finalom u Nju Džerziju 19. jula.

Šakira i Selma Hajek zapalile mundijalski fitilj

vatromet oko velikog trofeja FIFA na otvaranju MUndijala, oko njega plesači
EPA

Šakira i nigerijski pevač Burna Boj podigli su gledaoce sa sedišta nastupom pre utakmice između jednog domaćina Meksika i Južne Afrike.

Plesači su se vrteli oko džinovskog modela trofeja Svetskog prvenstva dok je sa stadiona ispaljivan vatromet.

Stadion Asteka bio je domaćin finala Mundijala 1970. i 1986. godine.

Na vrhuncu ceremonije, kolumbijska zvezda Šakira i Burna Boj izveli su „Dai Dai“, zvaničnu pesmu turnira, izazvavši ovacije na tribinama, a pored njih nastupio je i Andrea Bočeli, italijanski operski pevač.

Kada je Đani Infantino, predsednik Svetske fudbalske federacije (FIFA) zajedno sa glumicom Selmom Hajek izneo trofej, to je bio znak da igrači mogu na teren.

A fudbaleri obe selekcije izašli su na centar terena uz zvuke kultne pesme Alan Parsons Project, numeru uz koju su košarkaši Čikago Bulsa, predvođeni Majklom Džordanom 90-ih, istrčavali na parket.

Iako je unutar stadiona vladala praznična atmosfera, u centru Meksiko Sitija bilo je haotičnih scena jer su hiljade navijača gurale pokušavajući da uđu u zvaničnu fan zonu.

Pristup na trgu Sokala bio im je otežan zbog metalnih ograda postavljenim poslednjih dana kako bi se sprečilo da prosvetni radnici koji protestuju dođu do tog područja.

„Prestanite da se gurate, ovde su deca, vi ste kao životinje!“, vikao je gradski zvaničnik kroz megafon pokušavajući da kontroliše pristup mestu održavanja gde je trebalo da se na džinovskom ekranu prikaže utakmica otvaranja.

Neki navijači su bacali flaše sa vodom i vređali policiju, kao i skandirali podršku meksičkom timu.

„Ludo je“, rekao je za agenciju AFP Havijer Masijel, 25-godišnji navijač.

„Organizacija je mogla da bude bolja“, dodao je.

Pogledajte fotografije sa otvaranja Mundijala

Šakira i Burna Boj nastupaju na stadionu Asteka
EPA
Šakira i Burna Boj nastupaju na stadionu Asteka
Ljudi u kolonama na velikom skupu obučeni u tradicionalnu plemensku garderobu, idu paralelno sa plesačima u potpuno zlatnim trikoima sa zlatnim loptama u rukama
EPA
Veselo i raspevano na tribanama Asteke
Reuters
Veselo i raspevano na tribanama Asteke
dva fudbalera na terenu iznad njih lopta
Reuters
Prva utakmica na Mundijalu bila je između Meksika i Južne Afrike
Navijači Meksika po kiši mašu zastavama
Reuters
Kolona ljudi sa zastavama učesnica Mundijala na stadionu za vreme otvaranja
EPA
Selma Hajek
EPA
Selma Hajek
Druženje sa maskotom pre ceremonije
Reuters
Druženje sa maskotom pre ceremonije
Velika statua u obliku trofeja namenjenog svetskom prvaku
Reuters
Velika statua u obliku trofeja namenjenog svetskom prvaku
Vatromet na otvaranju
Reuters
Vatromet na otvaranju
Armija zelenih navijača na stadionu Asteka
Reuters
Andrea Bočeli i Idžej, američka pevačica južnokorejskog porekla
Reuters
Andrea Bočeli i Idžej, američka pevačica južnokorejskog porekla
Zastave zemalja učesnica na stadionu
EPA
Žena sa balaklavom na automobilu policije koji je polupan
EPA
Protesti ispred stadiona u Meksiku tokom otvaranja Mundijala
Velike policijske snage oko stadiona tokom sukoba sa demonstrantima
EPA
Velike policijske snage oko stadiona tokom sukoba sa demonstrantima

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(BBC News, 06.12.2026)

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