Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

BBC News pre 2 sata

PA „Slikaj ono što voliš" - jedino pravilo koje je sledio legendarni Dejvid Hokni

Britanski umetnik Dejvid Hokni preminuo je u 88. godini, saopštio je njegov portparol.

Hokni, koji je sledećeg meseca trebalo da proslavi rođendan, bio je poznat po tankoj liniji i istraživanju svetlosti i prostora.

„Poznati britanski umetnik Dejvid Hokni, jedna od najvažnijih figura savremene umetnosti u 20. i 21. veku, preminuo je u miru, kod kuće, 11. juna, mesec dana pre 89. rođendana", kazao je njegov portparol.

Tokom karijere koja se proteže kroz sedam decenija, Hokni je eksperimentisao sa slikarstvom, crtežom, grafikom, akvarelom i raznim drugim oblicima umetnosti, među njima i novim tehnologijama.

Kada je faks bio na vrhuncu popularnosti osamdesetih godina prošlog veka, slao bi desetine stranica koje bi primalac sastavio u ogromno umetničko delo.

Kasnije je intenzivno koristio ajped, kojim bi slikao drveće i cveće u proleće tokom pandemije korona virusa 2020. godine.

Kolekcija njegovih crteža sa ajpeda je prodata na aukciji za 6,2 miliona funti (oko sedam miliona evra) 2025. godine.

Ti radovi krasili su i galeriju u fondaciji Luj Viton, gde je pre malo više od godinu dana otvorena njegova velika izložba, za koju je kazao da je najbolja od svih.

Lisa Nandi, ministarka kulture Velike Britanije, opisala je Hoknija kao „pravog titana britanske umetnosti“ i čoveka „bezgranične kreativnosti i nemirnog duha“.

Sadik Kan, gradonačelnik Londona, napisao je na društvenoj mreži Iks da je Hokni bio „prava ikona“ i „revolucionar britanske umetnosti“.

„Znam da će njegovo nasleđe živeti u vekovima koji dolaze“, napisao je Kan na Iksu.

Getty Images Hokni u ateljeu u Los Anđelesu 1966. godine

Getty Images Ispred njegovog dela „ Santa Monica Boulevard " 1980. godine

Getty Images U Los Anđelesu 2001. godine, koji je šezdesetih prošlog veka postao njegov drugi dom

Getty Images Hokni ispred slike „Godina u Normandiji", nastale za vreme zaključavanja tokom pandemije kovida 19

Kao mladom studentu iz Bredforda na Kraljevskom koledžu umetnosti u Londonu krajem pedesetih i ranih šezdesetih, drugi studenti su mu se smejali.

„Ljudi bi se podsmevali mom akcentu", rekao je u razgovoru za BBC u maju 2025. godine.

To ga nije potresalo jer je znao koliko vredi.

„Pogledao bih njihove radove i pomislio: 'Hej, da ja crtam tako, držao bih jezik za zubima'."

Hokni se šezdesetih godina preselio u Los Anđeles, što je inspirisalo neka od njegovih najpoznatijih dela, među njima prikazi sa bazena „ A Bigger Splash“ .

Njegovo delo „Portrait of an Artist“ prodato je 2018. na aukciji za 70 miliona funti (oko 80 miliona evra), što je bio rekord za rad živog umetnika.

Hokni je, međutim, bio iznenađen priznanjima i što je javnost toliko oduševljena njegovim radom.

Govorio je da sledi samo jedno pravilo: „Slikaj ono što voliš".

Njegovi radovi su izlagani u umetničkim institucijama širom sveta, među kojima su Muzej savremene umetnosti u Tokiju i Tejt u Londonu.

Dobio je niz priznanja, među njima i najviše državne počasti.

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(BBC News, 06.12.2026)