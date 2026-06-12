Američko-izraelski mirovni memorandum mogao bi da bude potpisan u nedelju u Ženevi

Beta pre 3 sata

Memorandum između SAD i Irana o zaustavljanju rata u Zalivu mogao bi da bude potpisan već u nedelju, rekao je jedan zapadni izvor za Rojters, a kao najverovatnije mesto za potpisivanja se pominje Ženeva.

Taj izvor je rekao da se tekst memoranduma još finalizuje i da se Iran drži svog stava da sporazum mora da okonča i borbe u Libanu, gde se Izrael bori protiv Hezbolaha kojeg podržava Iran.

Cilj je da se tekst finalizuje do subote tako da bi sporazum mogao da potpiše potpresednik SAD Džej Di Vens i predsednik parlamenta Irana Mohamed Bker Kalibaf.

Još nije utvrđeno mesto potpisivanja, ali se govori o Ženevi kao najverovatnijem.

Tramp je izjavio juče da otkazuje nove napade na Iran najavljene za taj dan zato što je, kako je rekao, sporazum sada spreman.

"Upravo smo postigli sjajan dogovor o ratu sa Iranom", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući juče.

Ali uslovi sporazuma, kako su ih danas opisali iranski zvaničnici, izgleda da pružaju Teheranu mnogo toga što je do sada tražio, dok izgleda da je Tramp dobio malo od onoga što je on tražio, osim ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, koji je Iran zatvorio kada je Tramp naredio napade 28. februara.

Visoki iranski izvor rekao je za Rojters danas da prema nacrtu treba da budu povučene sankcije za iransku naftu, odmrzunuto više milijardi dolara sredstava i tražen prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban.

Nuklearna pitanja bi bila stavljena po strani za kasnije pregovore. Vašington hoće sporazum koji će osigurati da Iran nikad ne razvije nuklearno oružje dok Iran tvrdi da ni ne pokušava da razvije nuklearno oružje već samo hoće da koristi nuklearnu energiju za mirnodopske svrhe.

Ukidanje sankcija, odmrzavanje iranske imovine i prekid izraelskih napada na Liban su osnovni iranski zahtevi, navodi Rojters i dodaje da izvor nije rekao šta bi Iran ponudio za uzvrat, kao ni da iz SAD za sada nema odgovora na upit o razjašnjenju.

Iranska novinska agencija Mehr rekla je da uslovi sporazuma takođe uključuju druge ključne američke ustupke uključujući obavezu da se povuku američke snage oko Irana, i predstaljanje plana za ponovnu izgradnju razorene iranske privrede.

"SAD i njihovi saveznici moraju podneti planove za rekonstrukciju Irana od najmanje 300 milijardi dolara", navela je iranska agencija.

(Beta, 12.06.2026)

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