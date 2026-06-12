Bramerc: Još se čekaju istrage za više od 2.000 osumnjičenih na prostoru Jugoslavije

Beta pre 2 sata

Više od 2.000 osumnjičenih za ratne zločine na području bivše Jugoslavije još nije bilo predmet istraga nacionalnih pravosuđa, upozorio je danas u Ujedinjenim nacijama (UN) glavni tužilac haškog Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc (Serge Brammertz).

Na sednici Saveta bezbednosti UN, Bramerc je rekao da su nacionalna pravosuđa preuzela ključnu odgovornost za nastavak procesuiranja ratnih zločina po okončanju rada međunarodnih tribunala, ali da pred njima i dalje stoji opsežan posao, prenosi Radio Slobodna Evropa.

"U zemljama bivše Jugoslavije više od 2.000 osumnjičenih tek treba da bude predmet istraga", kazao je Bramerc, podnoseći redovan izveštaj Savetu bezbednosti UN o radu Mehanizma, naslednika međunarodnih krivičnih sudova u Hagu za bivšu Jugoslaviju i za Ruandu.

Bramerc je naveo da vlasti Ruande i dalje tragaju za više od 1.000 osumnjičenih za učešće u genocidu počinjenom u toj zemlji 1994. godine.

On je rekao da uspeh nacionalnih sudova u procesuiranju ratnih zločina u velikoj meri zavisi od dokaza, stručnosti i podrške koju pruža njegova kancelarija.

Bramerc je kazao da su pred međunarodnim tribunalima i Mehanizmom optužene 254 osobe, da su osuđene 154, i da više nema begunaca koje traže te institucije.

On je takođe upozorio da su negiranje ratnih zločina i veličanje osuđenih za ratne zločine i dalje prisutni u društvima pogođenima sukobima.

"Istina je danas potrebnija nego ikada", naveo je Bramerc i dodao da pomirenja nema bez priznavanja i poštovanja patnje svih žrtava, bez obzira na njihovu etničku pripadnost.

Ukazao je na važnost očuvanja arhiva Mehanizma i javnog pristupa dokumentaciji, kako bi bila sačuvana sećanja na žrtve i omogućeno obrazovanje budućih generacija o počinjenim zločinima.

(Beta, 12.06.2026)

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