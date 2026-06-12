Brnabić: „Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje o izmenama pravosudnih zakona“

Beta pre 2 sata

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Venecijanska komisija Saveta Evrope dala pozitivno mišljenje o predloženim izmenama nedavno usvojenih pravosudnih zakona, navodeći da je vlast uspela da odbrani najmanje tri rešenja koja su kritikovana u javnosti.

Posle plenarne sednice Venecijanske komisije, na kojoj je učestvovala, Brnabić je beogradskim medijima rekla da će se predlog izmena i dopuna pet pravosudnih zakona, usvojenih u januaru na predlog poslanika Uglješe Mrdića, naći u Skupštini Srbije sledeće nedelje.

"Venecijanska komisija nam je dostavila komentare i mi smo odgovorili na te komentare i poslali ih nazad. Oni su onda dostavili nove komentare, mi smo odgovorili na te nove komentare. I još smo juče i rano jutros radili dodatno na određenim izmenama tako da imamo apsolutno pozitivno mišljenje Venecijanske komisije i već sledeće nedelje ćemo ići u Skupštinu sa izmenama i dopunama tih pravosudnih zakona", kazala je Brnabić u Veneciji.

Predstavnici stručne javnosti u Srbiji, ali i Evropske unije, upozorili su ranije da januarske izmene i dopune pet pravosudnih zakona narušavaju autonomiju tužilaštva i nezavisnost sudstva, a otklanjanje svih posledica tih akata postalo je preduslov za bilo kakav napredak Srbije na evropskom putu.

Brnabić je rekla da je Srbija brzom i efikasnom saradnjom sa Venecijanskom komisijom "ponovo pokazala posvećenost vladavini prava, transparentnosti, i saradnji sa Savetom Evrope i Venecijanskom komisijom, uprkos onome što govore svi koji kritikuju" vlast Aleksandra Vučića.

"Svi oni koji kritikuju Aleksandra Vučića i Vladu i parlamentarnu većinu da nas ne zanima vladavina prava i da smo nešto loše pokušali da uradimo, videće u tom mišljenju (Venecijanske komisije) koliko nisu bili u pravu i koliko su obmanjivali građane Srbije", navela je Brnabić.

Ona je izrazila očekivanje da će Klaster 3 (Konkurentnost i inkluzivni rast) u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom biti otvoren "u kratkom roku". Srbija nije otvorila nijedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa EU od decembra 2021. godine.

"I imam puno pravo to da očekujem jer su rekli da će to uraditi čim vide pozitivno mišljenje Venecijanske komisije. Videće pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, ono će biti objavljeno u narednih nekoliko dana. Očekujemo da to prođe Vladu u najkraćem roku i da bude upućeno u Skupštinu. To je važno za evropski put Srbije i za vladavinu prava, za sve ono čemu smo duboko posvećeni", kazala je Brnabić.

Brnabić je rekla i da je vlast u setu pravosudnih zakona "odbranila najmanje tri stvari" koje su bile predmet kritika, tvrdeći da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje o njima.

"Pod jedan, ono što je najviše kritikovano - da upućivanje tužilaca više nije arbitrarna odluka vrhovnog javnog tužioca, već Visokog saveta tužilaštva, to je apsolutno ostalo i to je Venecijanska komisija pohvalila", kazala je Brnabić.

Navela je da je Venecijanska komisija pozdravila i preporuku Ministarstva pravde Srbije koja se odnosi na odluku o upućivanju tužilaca - da se većina potrebna za odlučivanje u Visokom savetu tužilaštva smanjuje sa osam na šest glasova ako takva odluka ne bude doneta u roku od 30 dana.

"Time smo u potpunosti obezbedili da više ne bude blokada u odlučivanju Visokog saveta tužilaštva, što znači apsolutno efikasnije pravosuđe. Odbranili smo i to da se odluka o razdvajanju Trećeg i Četvrtog tužilaštva, odnosno suda, pomera za 1. mart, da ne bude stavljena van funkcije", dodala je Brnabić.

Ona je kazala i da su stručnjaci Venecijanske komisije "u svakoj rečenici mišljenja ponovili neverovatnu spremnost vlasti u Srbiji da sarađuju" sa tim telom Saveta Evrope i da "rade brzo i transparentno".

"Pokazali smo da smo znali šta radimo, a uz to smo nastavili da sarađujemo sa Savetom Evrope i sa Venecijanskom komisijom. I ni u jednom trenutku nismo želeli da izbegnemo njihov sud o svemu tome", navela je Brnabić.

Predsednica parlamenta je rekla i da je čitav proces usklađivanja pravosudnih zakona sa stavom Venecijanske komisije završen za svega četiri meseca.

"Juče smo imali jako dobre tehničke sastanke na ekspertskom nivou i mogu vam reći da su nas ovde svi pohvalili i rekli da u poslednjih nekoliko godina nisu videli do te mere pozitivno mišljenje Venecijanske komisije i u tako kratkom roku. Mislim da smo pokazali koliko efikasno, brzo i dobro možemo da radimo", kazala je Brnabić.

Na današnjoj plenarnoj sednici, na kojoj su učestvovali i ministar pravde Srbije Nenad Vujić i predsednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov, Venecijanska komisija je trebalo da potvrdi hitno mišljenje o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sudijama, Zakona o sedištima i teritorijalnoj nadležnosti sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

U tom hitnom mišljenju, koje je Brnabić zatražila 10. februara u svojstvu predsednice Skupštine, Venecijanska komisija je navela da je u izmenama zakona usvojenim 28. januara identifikovala više nedostataka koji narušavaju neke od ranije postojećih mehanizama zaštite autonomije javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva.

Venecijanska komisija je u tom hitnom mišljenju, koje je objavila 24. aprila, takođe dala sedam ključnih preporuka za otklanjanje nedostataka koji narušavaju mehanizme zaštite autonomije javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva.

Ministarstvo pravde Srbije je 18. maja uputilo Skupštini unapređene verzije radnih tekstova izmena i dopuna seta pravosudnih zakona, radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije.

Vujić: Srbija u potpunosti usaglasila pravosudne zakone sa standardima Venecijanske komisije

Srbija je u potpunosti usaglasila set izmena i dopuna pravosudnih zakona sa standardima Venecijanske komisije i time je jasno potvrđeno da izmene nisu bile korak unazad u reformi pravosuđa, izjavio je danas u Veneciji ministar pravde Nenad Vujić. Posle plenarne sednice Venecijanske komisije, na kojoj je učestvovao sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić, Vujić je rekao da je "i sama Venecijanska komisija konstatovala" da su izmene i dopune pet pravosudnih zakona "korak ka unapređenju efikasnosti pravosuđa", saopštilo je Ministarstvo pravde. Vujić je kazao da usaglašavanje znači da nisu ukinute izmene i dopune pet zakona, koje je Skupština usvojila 28. januara na predlog poslanika Uglješe Mrdića, već da je vlast Srbije u postupku usaglašavanja "ponudila objašnjenja od kojih su mnoga prihvaćena, kao što je, na primer, da upućivanje tužilaca bude u nadležnosti Visokog saveta tužilaštva, a ne pojedinca". "Takođe, u nekim pitanjima smo došli do unapređenih rešenja", naveo je Vujić. On je kazao da se u procesu usaglašavanja "vodilo računa o interesima Srbije" i dodao da "to znači da domaće pravosuđe mora da bude efikasno i pravda dostupna građanima". "Ono sto smo dogovorili sa Venecijanskom komisijom biće odmah sprovedeno kroz proces izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Verujem da smo mnoga rešenja unapredili i poboljšali i zahvalan sam Venecijanskoj komisiji na hitnom i posvećenom radu", rekao je Vujić. Venecijanska komisija je na današnjoj plenarnoj sednici pozitivno ocenila nacrte izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sudijama, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, kao i Nacrt novog Zakona o Pravosudnoj akademiji, piše u saopštenju. Ministarstvo pravde Srbije je zajedno sa izvestiocima Venecijanske komisije, kao i sa predstavnicima domaće struke, utvrdilo najbolja zakonska rešenja za nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo, odnosno efikasno i odgovorno pravosuđe u celini, sa posebnim fokusom na dostupnost pravde svim građanima Srbije, dodaje se.

(Beta, 12.06.2026)