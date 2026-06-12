Donald Tramp nominovao Džeja Klejtona za šefa obaveštajnih službi SAD

Beta pre 1 sat

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je da za direktora nacionalnih obaveštajnih službi nominuje Džeja Klejtona, javnog tužioca za Južnu oblast Njujorka i ranijeg predsednika Komisije za hartije od vrednosti.

Tramp je sinoć objavio ovu nominaciju preko društvenih mreža, usred pritiska iz Kongresa da imenuje trajnu zamenu za Tulsi Gabard koja je podnela ostavku prošlog meseca.

Tramp se suočio sa velikim protivljenjem oko prethodne odluke da imenuje Bila Pulta, šefa Savezne agencije za finansiranje stanogradnje kao vršioca dužnosti šefa nacionalnih obaveštajnih službi koji nadgleda 18 obaveštajnih agencija u zemlji.

Zbog negodovanja oko Trampovog privremenog imenovanja došlo je do sukoba u Kongresu i demokrate su rekle da će odbiti da obnove ovlašćenja za stranu obaveštajnu službu ako Tramp ne povuče nominaciju Pulta i imenuje stalnog šefa Nacionalne obaveštajne službe.

Imenovanje treba da odobri Senat američkog Kongresa.

Obaveštajni odbor Senata planira u sredu da održi saslušanje za potvrdu imenovanja Klejtona, rekla je za AP osoba upoznata sa tim pitanjima.

Šef većine u Senatu Džon Tun, rekao je da će Senat brzo raditi na potvrdi ove nominacije.

(Beta, 12.06.2026)