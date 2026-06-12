Evropski mediji o Janši: Povratak princa tame u Sloveniju i EU

Povratak Janeza Janše na čelo vlade u Sloveniji neki mediji u EU vide kao vraćanje politike podela i dubokih neslaganja ne samo u toj zemlji, već i u institucijama Evropske unije, kako to tumače "Dojče vele (Deutsche welle)" i "Euobserver".

Briselski portal "Euobserver" ukazuje na to da je Janša, "kao blizak saveznik bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, ranijeg poljskog premijera Mateuša Moravjeckog i Donalda Trampa, bio dobro znan po borbenoj vladavini u kojoj su slobodni mediji, nezavisni sudovi i briselski nameštenici bili smatrani neprijateljima".

Imajući u vidu iskustvo sa ranijim potezima i politikom Janše kao premijera u tri navrata, "Euobserver" otud vidi da je to "povratak ‘princa mraka’", što je pojam zla i đavola u judeo-hrišćanskoj tradiciji, posebno oličen u poemi engleskog pesnika Džona Miltona i filmu Džona Karpentera.

I upozorava da će Evropski savet, u kojem su predsednici ili premijeri članica EU, "imati novu glavobolju jer će taj populista gurati Sloveniju dublje na desnicu".

Nemački portal "Dojče vele" navodi da je Janša, čija stranka nije pobedila na izborima, uspeo da sastavi koaliciju koja već "produbljuje raskole, kako istorijske - kad je reč o nacističkim kolaborantima pobijenim na kraju Drugog svetskog rata - tako i sadašnje oko smanjivanja poreza, za šta sindikati kažu da će još više obogatiti bogate na uštrb javnih usluga".

"Euobserver" predočava da je "Janša oduvek bio protivrečna ličnost i pojava, sa biografijom koja svedoči da je dvaput bio u zatvoru 1988. zbog toga što je kao novinar otkrio vojne tajne (što se danas označava kao hrabrost) i 2014. zbog sudske presude za korupciju (kasnije poništene)". Briselski portal prenosi uverenje slovenačkog socijalističkog člana Evropskog parlamenta Matjaža Nemeca da "Janšina vladajuća koalicija može takođe zahtevati smenjivanje slovenačke evropske komesarke za proširivanje Marte Kos, što bi se moglo videti kao deo dugog sukoba s porodicom Kos".

Janša, međutim, podržava učlanjenje u EU Ukrajine i zemalja Zapadnog Balkana.

Grupa socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu je s velikim kritikama dočekala formiranje nove Janšine vlade i označila ga kao "Trampovog trojanskog konja", uz zahtev da desničarsko-konzervativna grupa Evropske narodne partije izbaci iz svog članstva Janšinu SDS stranku.

U samoj Sloveniji je, imajući u vidu i činjenicu da je na izborima ipak tesnu pobedu odnela dotad vladajuća liberalno-centrumaška stranka Roberta Goloba, formiranje Janšine vlade izazvalo duboke političke podele.

Tako je profesor ekonomije Jože Damijan ocenio da Janšin program daje prava rešenja za razvoj finansija, ekonomije, infrastrukture, javne uprave, obrazovanja, zdravstva, demografije, prirodne sredine.

Dok je nedeljnik "Mladina" nasuprot tome zauzeo stav da "nova koalicija predlaže mešavinu desničarske militantne politike i proizvoljne tržišne ekonomije, upakovane u ekonomski pragmatizam navodno okrenut narodu".