Grčki ministar s Macutom: Srbija može da računa na našu podršku u pristupanju EU

Beta pre 55 minuta

Ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapeteritis izjavio je danas tokom sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom u Beogradu da nema budućnosti Zapadnog Balkana ako Srbija nije deo Evropske unije i da Srbija može da računa na potpunu podršku Grčke u pogledu pristupanja EU.

Kako je saopštila Vlada Srbije, Macut je danas tokom sastanka sa Gerapetritisom razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, intenziviranju saradnje u mnogim oblastima i evropskom putu Srbije.

Macut je zahvalio na podršci Grčke u ostvarenju strateškog opredeljenja i spoljnopolitičkog prioriteta Srbije – punopravnog članstva u Evropskoj uniji i izrazio uverenje da će Grčka tokom predsedavanja Savetu EU, u drugoj polovini 2027. godine, uložiti napore da se ubrza integracija zemalja Zapadnog Balkana.

Premijer je rekao da Srbija izuzetno ceni podršku Grčke na ovom putu, kao i njeno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije.

Premijer je naglasio da su Srbija i Grčka prijateljske i bratske države i da, kao strateški partneri, saradnju mogu da podignu na još veći nivo, u korist građana obe zemlje, navodi se u saopštenju.Macut je rekao da je Srbija zainteresovana za intenziviranje saradnje u mnogim oblastima, počev od ekonomije, energetskog povezivanja, saobraćaja i transporta, do nauke, obrazovanja i sporta.

On je rekao da je cilj Srbije da grčke kompanije u što većem broju ulažu u Srbiju i naveo da je ona danas najveća i najperspektivnija ekonomija na Zapadnom Balkanu i regionalni lider u privlačenju stranih investicija.

Premijer je rekao da će učešće Grčke na međunarodnoj izložbi Ekspo 2027. u Beogradu doprineti daljem razvoju ekonomskih odnosa između dve zemlje.

(Beta, 12.06.2026)

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