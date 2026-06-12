NATO najavio postepeno prilagođavanje misije KFOR-a tokom naredne godine
U saopštenju se prenosi izjava komandanta savezničkih snaga u Evropi (SACEUR) američkog generala Aleksusa Grinkeviča (Alexus Grynkewich) da su "NATO i KFOR u potpunosti posvećeni bezbednosti i sigurnosti na Kosovu".
"Ova posvećenost dovela je do povećane stabilnosti kako su bezbednosne organizacije na Kosovu postale sposobnije. Trenutni uslovi pružaju mogućnost da se dalje optimizuje veličina i pozicija KFOR-a", ocenio je američki general u saopštenju.
General Grinkevič je takođe ponovio čvrstu posvećenost NATO-u Zapadnom Balkanu, koji je, kako je rekao, region od strateške važnosti za Alijansu i čija bezbednost je direktno povezana sa bezbednošću u evroatlantskoj oblasti, i dodao da NATO neće dozvoliti da se pojavi bezbednosni vakumum.
Kako se navodi u saopštenju, od 1999. godine pozicija KFOR-a se stalno prilagođavala tako da bi misija ostala spremna za svoju namenu i odgovarala na promenljivu bezbednosnu situaciju. Podseća se da je posle povećanih tenzija i nasilja 2023. godine uključujući neopravdane napada na pripadnike mirovnih snaga KFOR-a u Zvečanu, Kfor sproveo svoje najveće pojačanje u jednoj deceniji sa raspoređivanjem gotovo 1.000 dodatnih trupa.
"Kako je bezbednosna situacija sada stabilna, pozicija Kfora može biti prilagođena prema tome dok efikasno održava bezbedno i sigurno okruženje za sve narode i zajednice koje žive na Kosovu, kao i slobodu kretanja, u svakom trenutku i nepristrasno u skladu sa svojim dugogodišnjim mandatom UN, zasnovanom na Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 iz 1999. godine i u bliskoj koordinaciji sa misijom EU Euleks", navodi se u saopštenju Alijanse.
Optimizacija, kako se naziva, objavljena je kada NATO obeležava svoju 27. godinui na Kosovu i sledi posle razmatranja i procene zasnovane na obaveštajnim podacima oko bezbednosne situacije.
Kako je dodato, NATO nastavlja da podržava dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje EU i da poziva obe strane da se angažuju u rešavanju preostalih pitanja i postizanju rešenja koje poštuje prava svih zajednica, naglašavajući da je to ključno za trajnu bezbednost na Kosovu i stabilnost u regionu.
(Beta, 12.06.2026)