NATO najavio postepeno prilagođavanje misije KFOR-a tokom naredne godine

NATO će tokom naredne godine, postepeno, prilagođavati snagu svoje misije na Kosovu (KFOR), koja je tu od 1999, zbog stabilne bezbednosne situacije na terenu, saopštila je danas Alijansa.

"Pošto bezbednosna situacija na Kosovu ostaje uglavnom stabilna, NATO će optimizirati poziciju KFOR-a na Kosovu i postepeno prilagoditi njenu trenutnu snagu tokom naredne godine", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se prenosi izjava komandanta savezničkih snaga u Evropi (SACEUR) američkog generala Aleksusa Grinkeviča (Alexus Grynkewich) da su "NATO i KFOR u potpunosti posvećeni bezbednosti i sigurnosti na Kosovu".

"Ova posvećenost dovela je do povećane stabilnosti kako su bezbednosne organizacije na Kosovu postale sposobnije. Trenutni uslovi pružaju mogućnost da se dalje optimizuje veličina i pozicija KFOR-a", ocenio je američki general u saopštenju.

General Grinkevič je takođe ponovio čvrstu posvećenost NATO-u Zapadnom Balkanu, koji je, kako je rekao, region od strateške važnosti za Alijansu i čija bezbednost je direktno povezana sa bezbednošću u evroatlantskoj oblasti, i dodao da NATO neće dozvoliti da se pojavi bezbednosni vakumum.

Kako se navodi u saopštenju, od 1999. godine pozicija KFOR-a se stalno prilagođavala tako da bi misija ostala spremna za svoju namenu i odgovarala na promenljivu bezbednosnu situaciju. Podseća se da je posle povećanih tenzija i nasilja 2023. godine uključujući neopravdane napada na pripadnike mirovnih snaga KFOR-a u Zvečanu, Kfor sproveo svoje najveće pojačanje u jednoj deceniji sa raspoređivanjem gotovo 1.000 dodatnih trupa.

"Kako je bezbednosna situacija sada stabilna, pozicija Kfora može biti prilagođena prema tome dok efikasno održava bezbedno i sigurno okruženje za sve narode i zajednice koje žive na Kosovu, kao i slobodu kretanja, u svakom trenutku i nepristrasno u skladu sa svojim dugogodišnjim mandatom UN, zasnovanom na Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 iz 1999. godine i u bliskoj koordinaciji sa misijom EU Euleks", navodi se u saopštenju Alijanse.

Optimizacija, kako se naziva, objavljena je kada NATO obeležava svoju 27. godinui na Kosovu i sledi posle razmatranja i procene zasnovane na obaveštajnim podacima oko bezbednosne situacije.

Kako je dodato, NATO nastavlja da podržava dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje EU i da poziva obe strane da se angažuju u rešavanju preostalih pitanja i postizanju rešenja koje poštuje prava svih zajednica, naglašavajući da je to ključno za trajnu bezbednost na Kosovu i stabilnost u regionu.