Pritvor Veselinu Miliću i osumnjičenima u slučaju Senjak produžen

Beta pre 2 sata

Viši sud u Beogradu produžio je pritvor bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću i ostalima koji su osumnjičeni u "slučaju Senjak".

Produženje pritvora juče je tražilo Više javno tužilaštvo (VJT), koje je saopštilo da je u odnosu na V. M. predložilo produženje pritvora "da ne bi uništio, sakrio, izmenio ili falsifikovao dokaze, ili tragove krivičnog dela".

Preciziralo je da je predložilo sudu da za još 30 dana produži pritvor za sedmoro osumnjičenih, uključujući i V.M. jer u predmetu koji se vodi zbog ubistva, 12. maja, u restoranu "27" na Senjaku, ističe raniji pritvor od 30 dana.

Među njima je i osumnjičeni za ubistvo S.V. dok se ostali terete za razna krivična dela.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda danas je doneo rešenje kojim je Miliću odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana, potvrđeno je agenciji Beta u tom sudu.

Pritvor mu je određen usled postojanja okolnosti koje ukazuju da će u slučaju boravka na slobodi, uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela, kao i da će ometati postupak uticanjem na svedoke.

U saopštenju na sajtu suda piše da se V.M. na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela "Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca".

Viši sud je pritvor do 30 dana produžio i za ostalih šest osumnjičenih: S.V, M.S, D.V, N.L, D.S. i J.Ž, prenela je televizija N1.

VJT je juče saopštilo da je predlog za produženje pritvora S.V. i M.S. podnet zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom period

To je traženo i zato što je za krivično delo za koje se terete propisana kazna zatvora veća od 10 godina i zato što je način izvršenja, ili težina posledice krivičnog dela, doveo do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Produženje pritvora za D.V. je predloženo jer je za krivično delo koje joj se stavlja na teret propisana kazna zatvora veća od 10 godina.

Traženo je jer su način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Produženje pritvora je prema N.L. i D.S. je predloženo da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, a prema J.Ž, da ne bi uništila, sakrila, izmenila ili falsifikovala dokaze ili tragove krivičnog dela.

(Beta, 12.06.2026)