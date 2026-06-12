Studenti u blokadi: Sud usvojio zahtev niškog Filozofskog, ne menja se njegova radna dozvola

Studenti u blokadi Univerziteta u Nišu saopštili su danas da je Upravni sud usvojio zahtev Filozofskog fakulteta za odlaganje izvršenja rešenja Ministarstva prosvete o izmeni radne dozvole Filozofskom fakultetu i izdavanju radne dozvole tzv. “Fakultetu srpskih studija”.

"Jedan korak bliže ka pobedi. Nastavljamo dalje i idemo do kraja jer studenti pobeđuju", navedeno je u saopštenju, podeljenom na društvenim mrežama.

Dekan Filozofskog fakulteta u Nišu Vladimir Jovanović izjavio je na konferenciji za medije, održanoj 29. aprila, da je ta visokoškolska ustanova pokrenula spor u Upravnom sudu protiv rešenja o izdavanju radne dozvole Fakultetu srpskih studija i rešenja o izmeni radne dozvole Filozofskog fakulteta.

Jovanović je podsetio da je Vlada Srbije 28. marta donela rešenje o davanju radne dozvole Fakultetu srpskih studija, a potom je 8. aprila usledio uzročno-posledični akt koji podrazumeva izmenu radne dozvole Filozofskog fakulteta, kojim se briše osam programa departmana za srbistiku, ruski jezik i književnost i istoriju.

"Ono što nosi obeležje Filozofskog fakulteta, što nosi obeležje naše intelektualne svojine, ono što smo mi stvarali, ne bismo želeli da prepustimo drugome. Prostom odlukom pera, četvrtina Filozofskog fakulteta trebalo je da se oduzme i da se od nje napravi nova institucija koja se zove Fakultet srpskih studija", rekao je Jovanović na konferenciji za medije.

On je istakao da Filozofski fakultet nema ništa protiv „imena i suštine Fakulteta srpskih studija“.

"Ne možemo da se protivimo odluci Vlade Srbije da formira nove fakultete. Međutim, smatramo da to nije urađeno u skladu sa propisima i pravnim procedurama. Ovo je svojevrsni presedan", rekao je Jovanović.

Advokat Jovan Rajić, čija advokatska kancelarija zastupa Filozofski fakultet u sporu pred Upravnim sudom, istakao je na istoj konferenciji za medije da je od Upravnog suda zatraženo da poništi dozvolu za rad koja je izdata novom fakultetu i izmenjenu dozvolu za rad Filozofskog fakulteta.

"S obzirom da Upravni sud u proseku odlučuje u roku od pet do šest godina mi smo tražili takozvanu privremenu meru koja se u Zakonu o upravnim sporovima zove odlaganje izvršenja rešenja", objasnio je Rajić.

Prema njegovim rečima, privremenom merom zatraženo je da Upravni sud u roku od osam dana, koliki je zakonski rok, suspenduje primenu dozvole date novoosnovanom fakultetu i izmenu dozvole Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, do konačnog odlučivanja o zakonitosti tih akata.

Kazao je da imaju snažnu pravnu argumentaciju i dokaze da su odluke o formiranju Fakulteta srpskih studija i izmeni rada Filozofskog fakulteta doneli nenadležni organi.

On je tada kazao i da je "začuđen" time koliko su procedure i zakoni prekršeni u slučaju formiranja Fakulteta srpskih studija i izmene rada Filozofskog fakulteta.

"Ova operacija, a nazivam to operacijom zato što nije u pitanju samo jedan akt, nego čitav niz akata preti da postane opasan pravni presedan. Ukoliko ovo prođe na ovaj način otvara se mogućnost da se slična priča ponavlja i sa drugim fakultetima na državnim univerzitetima širom Srbije. Ovo je probni balon za naše društvo i pravosuđe", kazao je Rajić.

Rukovodstvo Filozofskog fakulteta u Nišu je 5. juna, po nalogu inspekcije, zatražilo od zaposlenih na pomenuta tri departmana da se izjasne o prelasku na Fakultet srpskih studija. Četiri dana kasnije saopštilo je da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za prelazak zaposlenih, ali da je, kao javna ustanova, fakultet bio dužan da postupa u skladu sa nalozima nadležnih inspekcijskih organa.

U saopštenju, koje je potpisao dekan Filozofskog fakulteta Vladimir Jovanović, navedeno je da je fakultet podneo primedbe na Zapisnik o vanrednom inspekcijskom nadzoru, u kojima je obrazložio zašto smatra da zakonske pretpostavke za primenu "instituta promene poslodavca" nisu ispunjene.